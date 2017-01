Mexikaner stahlen Markenartikel aus dem Outlet Center Salzburg

31.01.2017, 13:35 Uhr

Mexikaner mit Kofferraum voller Kleidung

Das Misstrauen der Polizisten in Piding wurde anlässlich der Kontrolle am Freitagnachmittag an der Rastanlage Hochfelln geweckt, nachdem die beiden Mexikaner im Alter von 37 und 23 Jahren keine plausible Erklärung bezüglich der Herkunft der Garderobe liefern konnten. Sie seien als Touristen auf Städtereise in Europa unterwegs und hätten die Bekleidung „auf der Straße“ gekauft.