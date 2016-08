Muss es unbedingt ein Betonwerk sein?

31.08.2016, 06:00 Uhr

Meinung von Bezirksblatt-Redakteur Manuel Bukovics

Nun ist es also beschlossene Sache: Henndorf bekommt ein neues Gewerbegebiet. Dafür haben ÖVP und SPÖ gestimmt, dagegen Grüne und FPS. Dass der Schritt der Umwidmung nötig ist, scheint Hilde Eisl von der SPÖ zu wissen. Die Gemeinde sei bei Weitem nicht so reich, wie viele denken, künftig stünden größere Ausgaben an und das ließe sich nur durch von Firmen bezahlte Steuern stemmen. Was im Bereich Hopfgarten konkret gebaut wird und ob – wie geplant – ein Betonwerk kommt, kann vor Ort (noch) niemand beantworten. Das sei nun Sache des Landes und weiterer Verfahren. Natürlich ist es immer schwierig, wenn Grünland Gewerbegebiet weichen muss. Doch Alternativen scheint es in Henndorf kaum zu geben. Ob hier allerdings ein Transportbetonwerk der Weisheit letzter Schluss ist, kann angezweifelt werden – vor allem in unmittelbarer Nähe eines Wasserschutzgebietes.

