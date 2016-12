Penelope siegt

15.12.2016, 14:00 Uhr

Die Turbokuh

NUSSDORF (lin). Sie war eigentlich die Frau des listigen Odysseus, der Troja zu Fall gebracht hat. Sie war ihrem Mann treu, obwohl der sie permenent betrogen hat - ein starkes, schönes Geschöpf aus der griechischen Sagenwelt. Hier aber ist von einer Kuh die Rede. Auch sie heißt Penelope. Und sie gehört dem Kletzelbergerbauern Andreas Übetsroider.Die Kuh Penelope eilt von Sieg zu Sieg. Sie hat bei der "Eurogenetik-Schau" und beim "Fest der Kuh" in Ried gewonnen. Und jetzt ist sie Gedamtsiergerin in der Kathegorie "jüngere Kühe" bei der Zuchtrinderschau "Agraria" in Wels geworden. Die Preisrichter reden von "Format, Eleganz, perfektem Exterieur und dem besonders hoch angesetzten Euter. Vor allem aber beeindruckt die Leistung der "Turbo-Penelope": Sie gibt im Jahreschnitt täglich 30,5 Liter Milch bei einem Fettgehalt von 4,12 Prozent - wir gratulieren.