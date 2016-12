AT

MATTSEE. Der fahr(T)raum Mattsee lädt am 30.12. (14:00-16:00 Uhr) zu einer KinderWerkstatt die ganz im Zeichen des Jahreswechsel steht.



Der "Raketenstart ins neue Jahr" ist ein sehr vielseitiger Programmpunkt. Nach einer gemütlichen Kennenlernrunde soll den Kindern vermittelt werden woher der Brauchtum des Feuerwerks usw. an Silvester überhaupt kommt. Danach dürfen die Kinder ihre erste eigene kleine Rakete gestalten, ganz "pyrotechnikfrei" aber mit einwandfreier Flugfähigkeit. Ein kleiner Raketenwettbewerb rundet das Programm ab und es gibt kleine Überraschungen für alle jungen TeilnehmerInnen.

Die Überlegung dabei ist, dass die BesucherInnen einen Einblick darüber bekommen, was es mit Silvester auf sich hat und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Die gemütliche Atmosphäre der neuen KinderWerkstatt garantiert einen lustigen und spannenden Abschluss des Jahres 2016.



Pro Kind wird ein Unkostenbeitrag von € 8,- eingehoben.