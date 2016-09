01.10.2016, 10:47 Uhr

Dieser Trakt wird in den nächsten Monaten abgerissen. Dafür entsteht ein ganz Neuer, der auch behinderten gereicht sein wird.Der Platz am See ist für Badende frei. Damit man noch schönere Sonnenuntergänge dort genießen kann.Es wird auch viele neue Abgrenzungen zum Teil von Herrn Esterer Bad geben.