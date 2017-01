Seekirchen macht Schule

18.01.2017, 07:30 Uhr

Die Gemeinde investiert einen großen Teil ihres Rekordbudgets in die Neue Mittelschule, die Volksschule, Kindergärten, Krabbelstuben und ganztägige Betreuung.

SEEKIRCHEN (lin). Noch nie stand der Gemeinde so viel Geld zur Verfügung. Mit knapp 23 Millionen Euro im ordentlichen und 7,7 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt verfügt Seekirchen heuer über ein Rekordbudget. Fast alle Fraktionen haben dem Budgetentwurf von ÖVP-Bürgermeisterin Monika Schwaiger zugestimmt. Und die macht Schule.Der Altbau der Neuen Mittelschule bleibt, aber der relativ neue Plattenbau soll abgerissen werden. An diese Stelle kommt ein neues Gebäude, in dem neben vielen Schulklassen auch drei Kindergartengruppen, eine Krabbelstube, der Mittagstisch für 140 Kinder, ein Jugendzentrum und die Schulische Tagesbetreuung, also quasi eine Ganztagsschule, plus das Eltern-Kind-Zentrum untergebracht werden sollen. Gleich nebenan wird die Volksschule erweitert, sodass dort rund 400 kleine Leute besser unterrichtet werden können.

Konsens unter den Parteien

Nutzungskonzept überarbeitet"Was wir anstreben, ist eine gute Lösung, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern für die nächsten 30, 40 Jahre. Die Leute wollen eine umfassende Kinderbetreuung auf höchstem Niveau. Und darauf arbeiten wir hin."Anders als auf Landes- und Bundesebene scheint die Politik in Seekirchen an einem Strang zu ziehen. Franz Danko von der SPÖ sagt, die Schulpläne der Gemeinde seien absolut sinnvoll. "Wir arbeiten gut zusammen und wollen gemeinsam etwas weiterbringen. Und es freut uns, dass auch die ÖVP-Bürgermeisterin kein Problem hat, eine SPÖ-Forderung zu unterstützen, Stichwort Ganztagsschule."Auch FPÖ-Kollege Hermann Kirchmeier betont, der Ausbau der Kinderbetreuung sei richtig und nötig. "Man soll es halt g`scheit machen und darf das Gesamtkonzept nicht aus den Augen verlieren." Und sogar die Grünen (Lese), die sich ja wegen Unstimmigkeiten beim Verkehrs-Konzept bei der Budgetabstimmung enthalten haben, sind beim Thema Schule mit von der Partie. Norbert Weiss: "An diesem Großprojekt führt kein Weg vorbei. Eine gute Kinderbetreuung ist das Gebot unserer Zeit."Im Moment wird an Details gefeilt, danach soll der Schulbau EU-weit ausgeschrieben werden. "Ich rechne mit einer auf mehrere Jahre aufgeteilten Gesamt-Investition von knapp 15 Millionen Euro", sagt Schwaiger.