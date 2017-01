MATTSEE. Der Segelclub Mattsee und Union Yacht Club Mattsee veranstalten am Faschingssamstag, 25.02. (20:30 Uhr), wieder den traditionellen Seglerball im Schloss Mattsee.Der alle zwei Jahre stattfindende Seglerball ist ein Event, bei dem sich nicht nur Segelbegeisterte, sondern auch viele Tanzbegeisterte aus der Region zum Cocktail an der Bar treffen, zu hochwertiger Tanzmusik pünktlich ab Ballbeginn um 20:30 am Parkett starten oder bis spät in die Nacht im Kellergewölbe zu rockiger und funkiger Musik abtanzen.

Die bewährte Tanzband „SIDESTEP“ wird wieder im Diabelli Saal zum Tanz aufspielen. Im Tassilosaal wird diesmal „biTchHEs GrOOve“ mit Rock, Funk und Jazz für Stimmung bis in die Morgenstunden sorgen.Eintrittspreis: € 30,00 Tischreservierung € 5,00 p. P. Elegante Kleidung obligat.Kartenbestellungen bitte an: Maria Hofbauer, 0664/730 659 22 oder hofbauer@sbg.at Isabella Müller, 0676/55 73 664 oder isabella.mueller@gmx.at