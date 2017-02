Städtische Seniorenbetreuung bietet 23.000 Menschen ihre Hilfe an

09.02.2017, 16:09 Uhr

Beitrag zum Projekt "Demenzfreundliche Stadt"

„Uns ist wichtig, dass wir unsere älteren Mitbürger unbürokratisch und rasch erreichen. Wir sehen das als vorbeugende Maßnahme, um ihnen maßgeschneiderte Hilfsangebote, egal ob in pflegerischer, psychologischer oder sozialer Hinsicht, zu bieten“, so Sozial-Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer. Und fügt hinzu: „Natürlich gibt´s auch einen vorbeugenden Aspekt, wenn wir früh genug helfen können, versinkt der betreffende Mensch nicht in einsamer Anonymität, sondern befindet sich schon in einer Art Sicherheitsnetz."