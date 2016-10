06.10.2016, 09:14 Uhr

Wechselbetrug in der Salzburger Innenstadt

SALZBURG (kh). Am frühen Nachmittag des 5. Oktobers 2016 gelang es einem unbekannten Täter die Verkäuferin eines Geschäftes in der Salzburger Innenstadt abzulenken. Der Mann bat die Frau Geld zu wechseln. Daraufhin fehlten in der Kasse mehrere hundert Euro.

Gefällt mir