Zirkus macht Schule: Im Handstand Spazierengehen

11.01.2017, 07:30 Uhr

Schüler der Sport Mittelschule Oberndorf haben sich von den australischen Artisten des Zirkusfestivals "Winterfest" inspirieren und trainieren lassen

OBERNDORF (lin). Salzburg wird immer mehr zum Zirkus-Land. Kurz vor Weihnachten waren 72 Kinder der Sport Mittelschule Oberndorf beim Salzburger Zirkusfestival "Winterfest", um sich die Show "Gravity & other Myths" anzuschauen. Und dabei haben die australischen Artisten die elf bis 13-jährigen Oberndorfer und ihre Lehrerin derart begeistert, dass sie die Kunststücke am liebsten an Ort und Stelle selbst ausprobiert hätten.

Training mitten in den Ferien

Auf Händen nach Hause gehen

In den vier Sportklassen dieser Neuen Mittelschule wird regelmäßig Artistik trainiert. Was liegt also näher, als sich von den Profis inspirieren und coachen zu lassen. Sportkoordinatorin und Klassenlehrerin Sabine Kreil hat die "Gravity"-Artisten nach der Vorstellung kurzerhand kontaktiert und ein Training vereinbart. Drei Tage nach Weihnachten, also mitten in den Ferien, ist Kreil dann mit acht Schülern ins Zirkuszelt gekommen. Dort hat die Artistin Nieke mit den begabsten Schülern intensiv trainiert."Es war überwältigend", schwärmte Kreil, "die Kinder waren derart enthusiastisch bei der Arbeit, dass sie am liebsten auf Händen heim gegangen wären." Tatsächlich ist der Handstand im Detail eine komplizierte Angelegenheit, die lange und ordentlich trainiert werden muss. Das gilt genauso für das Stehen auf den Schultern eines anderen, sämtliche Hebeübungen mit Partner und natürlich auch für das freie Rad, also eine Art Überschlag ohne Arme.13 Euro haben die Kinder in die Vorstellung investiert, der Trainingsnachmittag mit Nieke hat acht Euro gekostet. "Gut investiertes Geld", sagte Kreil, "denn die Schüler sind samt und sonders hoch motiviert worden und werden konsequent weitertrainieren." Wer sich davon überzeugen will, dem sei das Schauturnen mit Zirkus-Performance am 24. März in der Stadthalle Oberndorf empfohlen.