Bergheim will Schule und Kultur vereinen

18.01.2017, 07:30 Uhr

Hochwasserschutz wird fortgesetzt

Neues Restwasserkraftwerk

Taktverdichtung als Ziel

Nach wie vor Themen in der Gemeinde sind der Hochwasserschutz inklusive ökologischer Verbesserungen und die Oberflächenentwässerung. Hier nimmt Bergheim für den Schutz rund 700.000 Euro in die Hand- 600.000 kommen als erster Teilbetrag für die Oberflächenentwässerung im Bereich Hagenau dazu. Dieses Projekt ist bis 2020 angelegt und wird heuer starten. "Es geht um den Schutz der darunter liegenden Siedlung mit etwa 700 Menschen", so Hutzinger.Ebenfalls kräftig investiert wird in Steighilfen für Fische, die mit einem neuen Restwasserkraftwerk einhergehen. Ob die Gemeinde dieses auch betreiben wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Hutzinger spricht sich allerdings dafür aus: "Damit könnten wird etwa die Straßenbeleuchtung und das Seniorenheim mit Energie versorgen." Die Straßenbeleuchtung selbst wird laufend auf LED-Technik umgestellt.Im öffentlichen Verkehr will der Ortschef heuer erneut in eine Taktverdichtung investieren: "Da müssen wir einiges dazuzahlen, aber uns ist es sehr wichtig, die Öffis zu unterstützen." Zudem investiert die Gemeinde 300.000 Euro in drei neue Brücken über den Plainbach. "Die aktuellen haben nach gut 50 Jahren ihr Lebensende erreicht", sagt der Bürgermeister.