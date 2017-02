Kampf dem Kater: Wundermittel Heringsbutter

09.02.2017, 13:36 Uhr

Eigentlich hilft vor allem Wasser und Ruhe. Aber auch Heringsbutter wirkt.



Grödig vor Bergheim

Grödig (lin). Klar, wir hätten nicht so viel trinken sollen. Aber Fasching ist nur einmal im Jahr. Und wer ordentlich gefeiert hat, der kennt ihn, den Kater. Also was tun, gegen den trockenen Mund, die Kopfschmerzen, die Abgeschlagenheit und das Gefühl, von einem Lastwagen überfahren worden zu sein?Ein Arzt würde Leitungswasser und Ruhe empfehlen. Sehr witzig, die Arbeit wartet schließlich. Also Kaffee? Blödsinn, der wirkt dehydrierend und macht alles nur noch schlimmer. Also salzigen Herring mit Fett. Ideal. Denn die Bestandteile im Fisch und das Fett der Butter helfen der Leber, mit dem Gift Alkohol schneller fertig zu werden.Die drei Testerinnen der Redaktion waren sich einig: Beim Grüll in Grödig gibt es die beste Heringsbutter. Tatsächlich ist dort viel Hering drin, die Gewürzmischung ist rund uns ausgewogen und dennoch würzig und anregend. Auf Platz zwei landet das wohlschmeckende Entgoftunghsmittel vom Fischkrieg in Bergheim. Der wäre mein Favorit gewesen. Aber wer wird den Damen schon widersprechen wenn sum die Kater-Pflege geht.