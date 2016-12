Advent-Ausflug des Seniorenbund-Anif nach Burghausen und zur Wallfahrtskirche Marienberg

10.12.2016, 16:34 Uhr

mit 55 Teilnehmer/Innen zur Wallfahrtskirche Marienbergund zur Burg Burghausen.Die erste Station war die Wallfahrtskirche Marienberg welche im Jahre 1143 erstmals urkundlich als "capella" erwähnt wurde.Durch königlicher Anordnung i.J. 1811 konnte ihr Abriss verhindert werden und Kloster Raitenhaslach übernahm diese als Filialkirche.

Die Marienverehrung und stetig wachsende Wallfahrtsbewegung im 15.Jahrhundert sorgten für wirtschaftlichen Wohlstand.Ein Neubau der Kirche wurde im Jahr 1760 begonnen und am 1.Mai 1765 durchden Salzburger Fürsterzbischof Sigismund von Schrattenbach feierlich konsekriert.Zahlreiche Außen- und Innenrenovierungen ab dem Jahr 2000 lassen nun die Wallfahrtskirche im neuem Glanz erstrahlen!Die imposante Burg Burghausen mit seinen 6 Höfen und 1000 Meter Längewar das nächste Ziel.Im Palas sind die herzöglichen Räume und dieSt.Elisabeth Kapelle zu besichtigen.Die Burggallerie umfasst spätgotische Tafelbilder und einen monumentalen Gemäldezyklus zur bayerischen Geschichte.In der Adventszeit findet in der Hauptburg die "Burghauser Burgweihnacht" statt.Zum Ausklang gab es ein gemeinsames Abendessen im nahe gelegenen Klosterbräu Raitenhaslach bevor es wieder per Bus zurück nach Anif ging.