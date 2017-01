3. KinderKletterEvent zum Wintercup Sportklettern in Straßwalchen

31.01.2017, 19:42 Uhr

Geklettert wurde in den Klassen U8, U10, U10-Hobby, U12, U12-Hobby, U14, U14-Hobby und U16. Je Klasse waren 6 kurze Kletterrouten vom Schrauberteam des AV-Straßwalchen vorbereitet worden.Von 09:00 bis 13:00 wurde um Tops und Griffe gekämpft.Das Team rund um Sepp Stampfl, nutzte alle Möglichkeiten um den großen Wettkampf, hier auf so engen Raum abzuwickeln.

Da es einige Punktegleichstände gab, wurde noch ein Ausklettern auf Zeit an der nächsten Route organisiert.Die Auswertung (Christoph Blaickner vom Kletterverband Salzburg ) ließ nicht lange auf sich warten, sodass nur eine kurze Zeit für die große Preisverlosung zur Verfügung stand.Die meisten Kinder waren begeistert und so konnte jeder auch etwas nach Hause bringen.Urkunde, Medaille oder einen tollen Preis. Viele machten neue Erfahrungen und konnten Freundschaften schließen.Für das leibliche Wohl sorgte das Bistro, das von den Damen des AV-Straßwalchen perfekt auf die Kletterbesucher abgestimmt war.Um 14:00 kam der Event mit der Siegerehrung und Übergabe des Wintercup Wanderpokals zum Höhepunkt. Das Kletterteam aus Straßwalchen (929 Punkte)verwieß das aktuell führende Rosenheimer „Rock&Block Team“ auf den 2. Platz (848 Punkte)Danke an die Sponsoren, die unsere Preisverleihung unterstützt haben.Resultate:Sind hier für alle Klassen ---> Teamwertung - Wanderpokal --> Der Event wurde gefördert von der EuRegio Salzburg, Berchtesgadener Land, Traunstein weiters vom Raiffeisenverband Salzburg, vom ÖAV Sportklettern und der Sport Union Salzburg.Ein Google/FotoAlbum ist hier verfügbar.Am 4.3.2017 endet die Wintercup Tour in Berchtesgaden.Unterstützt durch den DAV-Berchtesgaden, wird das Finale zum Wintercup Sportklettern, in der Kletterhalle Strub/Bischofswiesen abgehalten.Modus wie in Mondsee: 4 Routen Seilklettern (U14,U16 Vorstieg), alle anderen Klassen (U8 bis U12) Toprope und 2 Boulder für jede Klasse.Hier gibt es dann auch eine Wintercup Gesamtwertung mit Ehrung der Besten je Klasse und Kategorie. Die Trophäen werden von der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei des Landkreises Berchtesgadener Land aus Holz gefertigt.Hier geht’s zur Anmeldung Hinter dem Wintercup Sportklettern steht 2016/17 der USC Siezenheim , der auch eine Sportklettergruppe für Kinder leitet.sei dabei, zeig was du kannst! Zuschauer herzlich willkommen.Wir sehen uns in Berchtesgaden!(c) Fotos privat (Gery/Andreas&Michael)