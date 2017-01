EISSTOCK: Zielbewerbe am 7.Jänner 2017

09.01.2017, 17:36 Uhr

Herren- und Senioren in der Eisarena

Die Zielbewerbe des Sbg.LV brachten hervorragenden Eisstocksport, so wurde die 300-er Marke in vier Bewerben 17x überboten.Die Oberliga gewann Alois Kloiber aus Faistenau.Sieger in der LL wurde Hans Gruber, Gries vor Peter Thalhammer, Henndorf, Gerhard Eder , Neumarkt, Lugstein Anton,Straßwalchen, Matthäus Leitner Faistenau und Jürgen Wimmer, Franking.Landesmeister wurde Bernd Fischer, Gries vor Rainer Pfeifenberger, Zederhaus, Peter Fritz, Obertrum und Martin Leitner,Gries. Dieses Quartet vertritt Salzburg bei der Staatsmeisterschaft am 28.Jänner in Marchtrenk.Senioren-LM: 1. Martin Leitner, Gries mit 351 Punkten vor Heini Reicher, Neumarkt. Beide fahren zur ÖM nach Marchtrenk.