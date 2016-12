Red Bull: FIFA sperrt Wanderson

19.12.2016, 14:36 Uhr

Der Brasilianer steht dem Fußballklub bis Ende Februar nicht zur Verfügung. |

WALS-SIEZENHEIM (lin). Wanderson Maciel Sousa Campos wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Der 22-jährige Spieler hat eine Sperre des Weltfußballverbandes FIFA ausgefasst und zwar für vier Monate. Der Grund: Wanderson dürfte im Jahr 2015 beim Wechsel vom belgischen Klub Lierse SK zum spanischen FC Getafe die Transferbestimmungen nicht eingehalten haben.Der Spieler wird nach juristischer Beratung und in Abstimmung mit dem FC Red Bull Salzburg keine weiteren rechtlichen Schritte gegen die Sperre einleiten.Der Schaden für Wanderson und den Verein sollte sich aber in Grenzen halten. Denn der Brasilianer ist ohnehin am Oberschenkel verletzt. Vielleicht kann der Rechtsaußen mit belgischem und brasilianischem Pass die Zwangspause nützen und sein Bein auskurieren. Ab 28. Februar ist er wieder einsetzbar.