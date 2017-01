Salzburg Bulls Superbowl Night by Casino Salzburg im Schloss Klessheim

AT

Schloss Klessheim , Europastraße , 5071 Wals AT

So., 5.Feber 2017 im Schloss Klessheim



Live-Übertagung auf unserer Videowall in der Casino Lounge!



Das Vorabendprogramm startet um 21.00 Uhr - FREIER EINTRITT!!



Um nur € 25,- bekommt man € 10,- in Begrüßungsjetons, einen Softdrink und Zugang zu unserem American Buffet!



Außerdem wartet auf unsere Bulls Fans die im Trikot erscheinen ein gratis Heineken!



Begrenzte Teilnehmerzahl, um Voranmeldung wird gebeten.

Aktion gültig bis auf Widerruf, nur im Casino Salzburg.

Eintritt im Rahmen der Besuchs und Spielordnung.

Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.