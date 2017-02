Schnell mal daheim mit Kindern oder Kollegen Skifahren gehen

07.02.2017, 15:08 Uhr

Wenn die Kraft der kleinen und großen Skifahrer am Ende ist, wartet der "Gasthof am Riedl" mit einer Stärkung.

Gäste können wie früher zwischen einem Zehnerblock, einer Zwei-Stundenkarte, einer Halbtageskarte oder Mittwoch und Freitag einer Abendkarte wählen.Damit das auch in Zukunft so bleibt bemüht sich das Riedlwirt-Lift-Team um Junior-Chefin Maria Putz mit ganz viel Service für die Gäste. Die "Freunde der Nocksteinlifte" helfen freiwillig am Wochenende und an den Abenden mit. .