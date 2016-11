Tischtennis Ergebnisse des UTTC Neumarkt.

25.11.2016, 11:36 Uhr

Gute Ergebnisse für die Nachwuchsspieler des UTTC Neumarkt bei der 2. Salzburger Nachwuchsliga in Neumarkt. In der Gruppe 1 belegte Jeremias Frank den 2. Platz.Lukas Maier belegte in der Gruppe 2 den 4. Platz.Fabian Maier gewann in der Gruppe 3 alle seine Spiele und wurde somit 1.In der Gruppe 4b erreichte Sebastian Zehentner den 3. Platz.Und bei seiner Premiere, seinem ersten Turnier konnte Lukas Schwarz zwar noch kein Spiel gewinnen, spielte aber tapfer mit und wurde in der Gruppe 4c schließlich 7.Vereinsmeister wurde am 20.11.16 Walter Fankhauser vor Benjamin Putz.Den Jugendbewerb gewann Sebastian Zehentner vor Lukas Schwarz, die Beste bei den Mädchen war Simona Zehentner.