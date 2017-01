Wo Trauringe auf Oldtimer treffen

15.01.2017, 19:18 Uhr

Die Mattseer Hochzeitsmesse ist mit ihren gut 50 Austellern in den Fahr(t)raum übersiedelt.

MATTSEE (buk). Premiere am neuen Standort im Fahr(t)raum hat die Mattseer Hochzeitsmesse am Wochenende gefeiert. Nach zwölf Jahren im örtlichen Schloss, wurde die Location erstmals ausgetauscht. Organisator Taro Ebihara führt als einen der Gründe den einfacheren und vor allem barrierefreien Zugang an. "Außerdem haben wir hier – abzüglich der ausgestellten Oldtimer – eine Fläche von 2.500 Quadratmetern zur Verfügung."

"Oldtimer locken Männer"

Torten, Mode und Ringe

Fünf-Jahres-Kooperation

800 bis 1.200 Menschen jährlich

Dass die Idee auch bei den Ausstellern Anklang findet, beweist Gerda Golger von der Firma Rettl: "Wenn nebenbei Oldtimer ausgestellt sind, lassen sich sicher mehr Männer von einem Besuch überzeugen." Als Villacherin zählt sie zu den "Exoten". Haupteinzugsgebiet der Messe sind neben dem Bundesland Salzburg auch Oberösterreich und Bayern. Insgesamt haben in Mattsee mehr als 50 Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen ausgestellt.So präsentierte Friedrich Peter Obauer aus Zell am Moos kreative Torten, die Walserin Julia Forster zeigte ihre Makeup-Künste, Julia Weber vom Salzburger Hotel Imlauer gab Inputs zur Hochzeits-Location und Monika Wimmer aus Schleedorf stellte ihre "Wimmer schneidert"-Trachtenmode aus. Der Braunauer Josef Kilo war mit seinem Quartett "Saxfrontal" überhaupt zum ersten Mal auf einer Messe. Mit ihren Ringen präsentierten unter anderem Goldschmiede-Meister Viktor Spari von der Feichtinger-Schmuck-Manufaktur und Kathrine Steiner von der Salzbuger Trauring-Louge wesentliches."Der Fahr(t)raum hat sich für uns bereits jetzt als Win-Win-Situation herausgestellt", ist Ebihara überzeugt. Er selbst hat die Organisation 2015 von Erika Hölbling übernommen und ist seit 2016 dafür verantwortlich. Neben dem neuen Veranstaltungsort will er die Messe künftig auch weiter ausbauen. Mit dem Fahr(t)raum ist eine Zusammenarbeit für mindestens fünf Jahre geplant. "Wir bieten ja etwa Oldtimer-Ausfahrten für Hochzeiten an, das passt perfekt zusammen", sagt Event-Koordinator Philip Motschmann.Die Messe selbst hat bislang jährlich 800 bis 1.200 Menschen angelockt und auch heuer ist Ebihara zufrieden: "Lediglich das Wetter am Samstag mit Schneestürmen war nicht optimal – aber das können wir uns ja nicht aussuchen."