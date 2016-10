Bodybuilder vs Crossfitter - Tag der Abrechnung

"Aufgeblasene Muskeln ohne Kraft"

"Mit Hämmer und Autoreifen trainieren- wieder so ein Bobo-Trend?"

"Kann man mit den Muskelmassen eigentlich noch laufen?"



ES REICHT!: Der Tag der Abrechnung naht!!

Es ist ja nicht ganz unbekannt, dass sich Bodybuilder und Crossfitter ständig anschnauzen und meinen der jeweils andere könne es schlechter oder nichts.Jetzt kommt ein faires Event für beide Gruppen.Alle Übungen sind so gewählt, das diese zu fairen TeilenBodybuilder als auch Crossfitter ausüben können –und der Spaßfaktor geht hier garantiert nicht verloren!

Datum:Start 11:00Ort:, Angyalföldstraße 76 , 1210 WienMusik: DJ RolfZuschauer sind Willkommen!LINK: Bodybuilder vs Crossfitter Anmeldungen in allen Sportnahrung.at-Stores und in demCrossfit Studio deiner Wahl. Die Anmeldegebühr beträgt Euro 12,- diese wird in Form von Gutscheinen und Obst vor Ort rückvergütet.Bei Fragen kontaktiere: Marlis Hochwarter, 0676 3816336, office@crossbox.at oder Lisa Freidinger, 0676 4501002, lisa.freidinger@sportnahrung.at