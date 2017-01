Dreister Dieb hob mit gestohlener Bankomatkarte Geld ab

18.01.2017, 17:41 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann? Der mutmaßliche Täter hat im November in Floridsdorf eine Geldbörse gestohlen.

FLORIDSDORF. Die Tat geschah schon im November auf der Brünner Straße. Dem Opfer wurde in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Kurz darauf wurden mit der gestohlenen Bankomatkarte mehrere Bargeldbehebungen getätigt.Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) bitte an die Gruppe des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion in der Hermann-Bahr-Straße. Telefonnummer: 01/31310-64350