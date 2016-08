Fleckerl Fest 2016

AT

Wien: Fleckerl Fest | Am Freitag dem 02. September 2016 findet bei trockenem Wetter am Platz des JUMP Jugendzentrum Marco-Polo (Marco-Polo-Platz 9, 1210 Wien) ab 16:00 Uhr das alljährliche Fleckerlfest statt. Am Programm stehen: Luftburg und Kinderanimation, Bungeerun, Bühnenshow, und einiges mehr. Bis 19:30 Uhr finden auch ein Flohmarkt, betreut durch den Mieterbeirat Ruthnergasse 56-60, statt. Um 20:00 Uhr zeigt der Kulturverein nittelhofKult den Film „Picknick mit Bären“ (Volxkino).