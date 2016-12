Langer Fußmarsch zur Post

15.12.2016, 16:45 Uhr

Ein Rayonswechsel zwingt 5.000 Haushalte zu einem unzumutbaren Umweg zur neuen Postfiliale.

FLORIDSDORF. In aller Stille hat die Post bereits Mitte Oktober einen Rayonswechsel in Floridsdorf vorgenommen. Benachrichtigte Sendungen, Pakete und eingeschriebene Briefe müssen nun statt beim Postpartner am Obergfellplatz in der Postfiliale in der Bahnsteggasse abgeholt werden. Betroffen sind rund 5.000 Haushalte im Karl-Seitz-Hof, die darüber seitens der Post informiert wurden.Post-Pressesprecher Michael Howola: „Mit dem Rayonswechsel schaffen wir einen Ausgleich zwischen dem zu stark ausgelasteten Obergfellplatz und der weniger ausgelasteten Bahnsteggasse.“ Obwohl die Luftlinien-Entfernung Bahnsteggasse – Obergfellplatz nicht sehr weit ist, ist ein Fußweg von mindestens 20 Minuten, eine komplizierte Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder eine Autofahrt notwendig.

Protest von Betroffenen

Unterstützung durch Politiker

Die Änderung betrifft besonders ältere Personen, da auch die Geldauszahlung nicht mehr am Obergfellplatz erfolgt. Anrainerin Ilse Brezovich: „Das Postamt zu erreichen ist umständlich und dauert lange.“ Laut Post-Sprecher ist das Eingehen auf individuelle Wünsche nicht möglich, Howola verweist aber auch auf die Umleitung von Paketen via Handy-App. Auch die Vorteile der Postfiliale Bahnsteggasse, wie durchgehende Öffnungszeiten, Samstagsöffnung und Parkplätze, werden hervorgehoben.Für den Postpartner am Obergfellplatz bedeutet die Verlegung der Abholboxen für Pakete einen deutlichen Umsatzrückgang. Mitarbeiterin Yuki Steinböck: „In der Vorweihnachtszeit standen die Kunden bis zur Straße in einer Schlange an, jetzt kommen nur einzelne Kunden.“ Der Postpartner wurde erst eine Woche vor dem Rayonswechsel informiert und will sich nun noch stärker auf Druck und Versand spezialisieren. Eine Aufgabe des Postgeschäfts ist jedoch kein Thema. Vielmehr will sich der Betreiber der Postpartner-Stelle gemeinsam mit der Bevölkerung für eine Rücknahme des Rayonswechsels durch die Post einsetzen.Die Bezirksräte Hans Jörg Schimanek und Jasmin und Oskar Turtenwald (WIFF) bringen in der aktuellen Bezirksvertretungssitzung eine Resolution für den Erhalt der Paketabholung beim Postpartner am Obergfellplatz ein. Schimanek: "Vor allem die älteren Bewohner der betroffenen Gebiete trifft das besonders hart. Der lange Fußmarsch, noch dazu mit einem Paket, ist für Senioren schlicht unzumutbar."