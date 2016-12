Treffpunkt Ruthnergasse spielt Indoor-Boccia!

Zum letzten Mal in diesem Jahr spielt Treffpunkt Ruthnergasse unser beliebtes Indoor-Boccia!Am Freitag, 16. 12. 2016 ab 17 Uhr treffen sich Boccia-Begeisterte und solche, die es werden wollen, in der Ruthnergasse!Spielen Sie mit Treffpunkt Ruthnergasse Boccia in der Halle! Spielerfahrung ist nicht notwendig! Auch für Unsportliche, und Kinder geeignet! Kinder dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Person spielen. Kinderbetreuung kann nicht übernommen werden.

Im Vordergrund stehen die Freude am Spiel und Spaß an der Bewegung! Ausrüstung vorhanden!Wann: Freitag, 16. Dezember 2016, 17.00 bis ca. 19.30 UhrWo: BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse, Ruthnergasse 56/Ecke Schicketanzgasse, 1210 WienWir freuen uns auf viele SpielerInnen!Eintritt frei!Infos und Anmeldung:Frau SCHELLIG, Tel. 0664/36 19 782