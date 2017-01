Diskussionsveranstaltung „Zukunft der Arbeit“

Langzeitarbeitslosigkeit und Armut trotz Arbeit werden für immer mehr Menschen in Österreich traurige Realität. Wie es in der Arbeitswelt weitergeht, ist eines der brisantesten Themen unserer Zeit geworden. Um den extremen Umwälzungen am Arbeitsmarkt zu begegnen, ist ein neuer Begriff der Arbeit notwendig.

Wie begegnen die Grünen den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt? Welche Lösungen und Vorschläge tragen eine grüne Handschrift?Nach zwei einleitenden Fachvorträgen von den Experten(Arbeitsmarktverantwortlicher der Grünen Margareten) und(Umwelt-Ökonom) bietet die anschließende Diskussionsrunde mit Gemeinderätin(Grüne Sprecherin für Frauen, Arbeit und Wirtschaft) Gelegenheit die Fragen der BesucherInnen zu diskutieren.Einlass: 18:30h, Beginn 19:00h, mit anschließendem kleinen Buffet