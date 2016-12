Susanne und Peter vom Apollo21 erringen Bronze in Paris!

05.12.2016, 12:50 Uhr

Auch am ersten Dezember-Wochenende freut sich das Tanzstudio Apollo21 über die Erfolge seiner Tänzerinnen und Tänzer. Hilde und Wolfgang Kraus konnten ihre erfolgreiche Karriere zum Saisonschluss noch mit einem Sieg und einem 2. Platz krönen. Doch auch von der Pro-Am-Front gibt es tolle Neuigkeiten: WDC Professional Peter Erlbeck reiste mit seiner Studentin Susanne nach Paris, um sich dort in einem starken internationalen Teilnehmerfeld mit anderen Pro-Am-Paaren zu messen. Im Scholarship kamen die beiden ins Semifinale. Im Paso Doble Solotanz gelang die Sensation: Ein dritter Platz und damit die Bronzemedaille!

Ganz besonders spannend wird auch das kommende Wochenende, wo in Wien ein internationales Pro-Am Turnier zur Austragung kommt. Sowohl in den Standard-, als auch in den Lateinamerikanischen Tänzen wird auf internationalem Niveau getanzt. Jeweils ein Profitrainer mit einem „Student“, also dem lernenden Amateur.Wer sich für diese Trainingsform interessiert, also der Trainer gleichzeitig Tanzpartner, oder für Herrn, die Trainerin gleichzeitig Tanzpartnerin ist, hat die Möglichkeit, sich im Tanzstudio Apollo21 in der Deublergasse 15 in Floridsdorf, näher zu informieren. Nach dem Motto „Kein Tanzpartner – kein Problem“ lernt man schnell und effizient, ähnlich den Dancing Stars im ORF. Auch die vielfältigen Angebote, von Einzeltanz, alle Leistungsklassen, bis zum Formationstanz, kann man kennenlernen. Ein besonderes Angebot ist die Casting-Woche. Vom 10. bis zum 18. Dezember können Neulinge alle Angebote des Apollo21 gratis „erschnuppern“. Mehrere Turnsäle im 21. und 22. Bezirk und das Tanzstudio Apollo21 selbst sind Austragungsorte.Alle Infos auf der Website des Apollo21 und auf Facebook.