Todesfaktor Feinstaub

20.12.2016, 18:34 Uhr

Feinstaub ist nicht sichtbar, und daher denken viele, so schlimm wird es schon nicht sein. Die Auswirkungen der Schadstoffe im Lebensmittel Luft sind aber gravierend.Feinstaub verursacht in Europa jedes Jahr mehr als 300.000 Todesfälle wie die WHO meldet.Handlungsbedarf – auch wenn es schmerzt – ist offensichtlich weiter nötig.Alle Fotos entstanden am 20. Dezember 2016 am Zentralfriedhof in Stammersdorf und in Gerasdorf bei Wien.