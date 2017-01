Bauernmöbelmuseum feiert 25. Jubiläum

10.01.2017, 09:05 Uhr

Kunterbuntes Programm

Knapp zwei Wochen später, von 30. April bis 25. Juni, dreht sich unter dem Namen "Oh là là, was seh’n wir da" alles ums Unterhöschen der vergangenen Jahrhunderten. Im Sommer darf man sich dann auf eine Gemeinschaftsausstellung zweiter Schwestern freuen. Christine Ortner und Elfriede Keplinger zeigen von 2. Juli bis 31. August "gemalte Erzählungen" und "sensitive Farbräume" im Museum. Auf einen musikalischen Sommerabend am Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, folgt am Mittwoch, 2. August, ein Rückblick auf 30 Jahre Kultur- und Bildungsring Hirschbach. Von 3. September bis 31. Oktober präsentiert Ursula Quast ihre malerischen, grafischen und keramischen Fähigkeiten. Am 24. September kann man bei der Sonderausstellung "25 Jahre Bauernmöbelmuseum" das Kulturschaffen der Vergangenheit bewundern und von 3. Dezember bis 6. Jänner stehen Rituale und Bräuche in der Advent- und Weihnachtszeit im Mittelpunkt.Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.museum-hirschbach.at