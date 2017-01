In diesem Winter präsentiert die Theatergruppe Tragwein „Ein flotter Dreier“, eine Verwechslungskomödie von Franz Pinkus unter der Regie von Helmut Boldog.

Studentin Daniela (Julia Kühhas), Psychologin Stefanie (Juliane Pilz) und Bankkauffrau Veronika (Andrea Gruber) leben in ihrer gemütlichen Wohngemeinschaft zusammen. Abgesehen von kleinen, harmlosen Plänkeleien beim Kartenspielen, wer z. B. denn nun die Küche sauber macht, ist ihr WG-Leben sehr harmonisch und perfekt.

Ihr freies Zimmer wollen sie weitervermieten, aber nur an eine Frau. Denn ein Mann in der WG würde das Leben zu sehr verkomplizieren, da sind sie sich fast einig.Doch als Michael (Andreas Viertelmayr) vor der Tür steht, werden alle Vorsätze über Bord geworfen. Das freie Zimmer wird sofort an ihn vermietet, da jede der drei in irgendeiner Form an ihm interessiert ist.Aber als Michael einzieht, nimmt das Chaos seinen Lauf und das WG Leben wird gründlich auf den Kopf gestellt.Die Premiere ist am 27. Jänner 2017 um 19:30 Uhr im Kulturtreff Bad in Tragwein zu sehen.