PREGARTEN. Die Familienband "Leinöl" aus Gramastetten gibt am Freitag, 20. Jänner, 19.30 Uhr ein Konzert in der Bruckmühle in Pregarten. Ein abwechslungsreicher Abend mit unterschiedlichen Rhythmen, wie etwa Volkslieder aus dem österreichisch-bayrischen Raum verbunden mit Afro Beat, Calypso sowie Funk & Rock erwartet die Besucher. Dazu wird altes Handwerk, wie zum Beispiel das "Dengeln", geboten.