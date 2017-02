Gegner aus den eigenen Reihen!

03.02.2017, 17:34 Uhr

Überraschenderweise ging jedoch die JVP bereits in der ersten Kehre in Führung, was anfänglich für das Glück der Jugend gehalten wurde erwies sich im Laufe des Abends als Präzisionsarbeit der Jugend. Unter dem JVP Obmann Gerald Koller blühten die Stockschützen auf und kamen zu einem fulminanten Sieg. Die Schützen der ÖVP mit Bgm. Hubert Koller nahmen die Niederlage demütig hin und lud die JVP- Schützen zum Pizzaessen ins GH Hoffelner ein. Im Verlauf des gemütlichen Abends machte Vzbgm. Herbert Rudlstorfer ein „Getränkeangebot“ unter der Bedingung sie dürfen das Ergebnis nicht verraten. Die JVP Schützen nahmen das Angebot an und so werden sie leider nicht erfahren wie „knapp“ das Ergebnis ausging. Nur eines ist sicher: „Nächstes Jahr gibt es eine Revanche“ und dann wird die ÖVP Ortsgruppe Leopoldschlag (hoffentlich) zurückschlagen.