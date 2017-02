Halli Galli in den Semesterferien

04.02.2017, 19:31 Uhr

SANDL. Damit zur Schulhalbzeit mit Sicherheit keine Langeweile aufkommt, gibt’s in Sandl heuer erstmals einen Semesterferienpass. Neben dem wohlverdienten „Chillen“ erwartet die Kinder und Jugendlichen ein dick geschürtes Freizeitpaket.

Gestartet wird am 18. Februar mit Programm für die ganze Familie. Beim Wintersporttag am Viehberg stehen Skifahren, Langlaufen und Schneeschuhwandern zur Auswahl. Für alle, die es lieber warm haben, öffnet das Hallenbad ab 16 Uhr seine Pforten. Am Sonntag Nachmittag beim Kinderfasching haben die Narren das Sagen.

Weiters am Programm: Spielenachmittag, Water-Challenge, Laternenwanderung und Gaudi-Triathlon – Semesterherz was willst du mehr!Eine Idee des Kulturausschusses Sandl in Zusammenarbeit mit Naturfreunde, Tourismusverein, Kinderfreunde, Bücherei, Sozialausschuss und Sportverein Sandl.