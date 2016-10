Humor für alle Jahreszeiten in Wien und Freistadt

07.10.2016, 09:34 Uhr

Der nächste Auftritt steht unmittelbar bevor: Am Samstag, 15. Oktober, gastiert das Kabarettduo um 19.30 Uhr im Wiener Globe-Theater. Das leichtfüßige Spiel der beiden wird zur vergnüglichen Humor-Therapie, gerade wenn über die tiefsten Abgründe des Lebens ganz locker geplaudert wird. Eines Lebens, das der wirklich ernst nimmt, der auf den Humor nicht vergisst. Zehn Tage später, am Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr, spielen Aigner und Lainer im Salzhof, den sie mit dem aktuellen Programm bereits dreimal gefüllt haben.Für 2017 sind ebenfalls die ersten Termine fixiert. Den Auftakt bestreiten Aigner & Lainer am Freitag, 13. Jänner, in Grünbach. Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für ein neues Programm. Zu viel verraten mag Ernst Aigner noch nicht. Nur so viel: Es wird viele Lieder beinhalten.