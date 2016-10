Karl Hackl präsentiert die besten "wahren" Geschichten

04.10.2016, 12:30 Uhr

Erhältlich ist das Buch „Net traurig, åber wåhr“ ab 17. Oktober im Café Hubertus in Freistadt, bei der Raiffeisenbank und am Gemeindeamt Bad Zell, im Mühlviertler Almbüro in Unterweißenbach, im Büro des Stelzhamerbundes in Linz und bei Karl Hackl (0699 / 81913984, E-Mail: kahackl@edumail.at).