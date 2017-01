Kinderfasching in Pregarten – Die Kleinen stehen den Großen in nichts nach -

Der Höhepunkt in der fünften Jahreszeit für Kinder steht vor der Tür: Die Kinderfreunde Pregarten laden zum Kinderfasching ein. Am Sonntag, den 5. Februar 2017 ist es endlich soweit. Von 14 – 17 Uhr gibt es im Pfarrheim Pregarten das alljährliche Faschings-Highlight für Kinder. Mitreißende Kinderanimation, fetzige Musik, eine Bastelecke, eine Tombola und vieles mehr lädt die Familien zum Mitfeiern ein. Also ihr lieben Piraten, Hexen, Prinzessinnen, Cowboys und Feen lasst euch diesen spaßigen, ausgelassenen und heiteren Nachmittag nicht entgehen. Fürs leibliche Wohl wird natürlich mit Faschingskrapfen und Wurstsemmeln gesorgt.