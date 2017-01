Knalleffekt am Viehberg

24.01.2017, 20:23 Uhr

SANDL. Am Samstag, den 21. Jänner lud das Team der Viehberglifte zum Fest der 1.112 Viehberglichter. Der Sandler Ski-Hang sollte einmal so richtig „hochleben“.

Rund 300 Gäste ließen sich das Licht-Spektakel nicht entgehen und versammelten sich am Fuße des Viehberges. Während sich die Schikinder des SV Sandl mit dem Lift auf den Weg zur Bergstation machten, wurde der“ mit hunderten vonin den Schnee gezeichnet. Mit Knicklichter ausgestattet, wedelten anschließend dieden Berg herunter. Den Abschluss der Show bildeteund garantierte die versprochenen 1.112 Lichter. Gemütlich wurde es dann beim Apres Ski in und um die Hütte.Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses wunderschönen Festes beigetragen haben.