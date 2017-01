Wer wird Rummikub-König(in) 2017?

Am Freitag, 03.02.2017 ist es wieder soweit – in Windhaag bei Freistadt wird der Rummikub-König/in ausgespielt. Wie schon in den letzten Jahren sucht die Pfarrbücherei den Rummikub-Spieler mit dem schärfsten Blick, der schnellsten Auffassungsgabe, den stärksten Nerven und natürlich dem meistenGlück.Gespielt wird in zwei Runden zu je 4 Spielen – wer dann die wenigsten Punkte gesammelt hat, wird zur Rummikub-Königin/zum Rummikub-König 2017 gekrönt.Die Erfahrung hat gezeigt, dass wohl Frauen die besseren Rummikub-Spieler sind – gab es bis jetzt doch nur Rummikub-Königinnen.

Zu gewinnen gibt es attraktive Sachpreise.Die Bücherei-Mitarbeiter freuen sich auf viele Spieler und natürlich auf die neue Rummikub-Königin oder vielleicht wird es heuer ein Rummikub-König? - Wir sind auf jeden Fall gespannt.Allgemeine Informationen:Rummikub-Turnier in Windhaag bei FreistadtFreitag, 03.02.2017 im Gasthaus Sengstchmid (Markt 24)Anmeldung: zu Öffnungszeiten der Bücherei oder am 03.02.2017 bis 19:15 Uhr im Gasthaus SengstschmidStartgeld: € 3,-- pro Person / € 5,00 pro Pärchen