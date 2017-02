Die Xunde Runde – Fortsetzung folgt

15.02.2017, 17:35 Uhr

Davon, dass sich der Körper Kohlenhydrate zur Not auch aus Eiweiß machen kann und dass man nicht mit Hunger ins Bett gehen sollte, erzählten die beiden Ernährungsexpertinnen Eva Winter und Andrea Bierwolf bei ihrem ersten Vortrag am 8. Februar im Atrium des Gemeindezentrums in Sandl.

Wie viel, wovon und was am besten

Die Inhaltsstoffe unserer Nahrung waren bei der Xunden Runde das Hauptthema. Die drei Hauptbestandteile unserer Lebensmittel: Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett wurden genau unter die Lupe genommen.Besonders anschaulich erklärten sie den täglichen Kalorienbedarf. Eine aufgebaute Ernährungspyramide mit echten Lebensmitteln veranschaulichte sehr deutlich, wie viel man (von gesunden Lebensmitteln) essen kann, ohne dabei den täglichen Kalorienbedarf zu überschreiten.

Von der Theorie zur Praxis

Amfindet in der Schulküche der Neuen Mittelschule in Sandl einzum Thema „Xunde Jause“ statt. An diesem Nachmittag gibt es praktische Tipps, Tricks und Rezepte für eine Xunde Jause, die vor Ort auch zubereitet und gemeinsam gegessen wird.Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldungen unter xunderunde@gmail.com oder telefonisch Mag. Andrea Bierwolf 0680/1184975 oder Eva Winter 0677/61800014.