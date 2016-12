Neues vom Gesundheitszentrum Sonnenhang

14.12.2016, 14:06 Uhr

Im Laufe dieses Jahres konnte das Angebot im Gesundheitszentrum Sonnenhang in Trgwein rund um die Gruppenpraxis Dr. Wild weiter ausgebaut werden. Neben der allgemeinen medizinischen Versorgung, der Physiotherapie und Massage gibt es im Haus nun auch eine Logopädin, Gruppentherapien für Wirbelsäule und Beckenboden sowie Yogakurse.

Die Logopädin Anita Emhofer therapiert und behandelt angeborene oder erworbene Beeinträchtigungen in den Bereichen Sprache, Sprechen, Schlucken, Stimmgebung, Hörvermögen, Lesen und Schreiben. Ihre Zielgruppe zur Behandlung dieser unterschiedlichesten Störungen sind nicht nur Kinder sondern Menschen jeden Alters. Termine können telefonisch unter 0699 / 127 55 698 vereinbart werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite: www.logopaedie-emhofer.atMagdalena Danninger ergänzt im Bereich der Physiotherapie ihre Einzelbehandlungen durch Gruppentherapien mit Fokus auf Beckenbodentraining und Wirbelsäulengymnastik. Viele alltägliche Beschwerden gehen von einer Beeinträchtiung des Beckenbodens aus und können unter anderem Rückenschmerzen, unfreiwilligen Harnverlust oder Senkungs- und Prostatabeschwerden hervorrufen. In kleinen Gruppen wird dazu ein Übungsprogramm erarbeitet, wodurch das Wohlbefinden maßgeblich gesteigert werden kann. Anmeldung und Information telefonisch unter 0664 / 444 7186.Nach dem Motto „Vorsorge ist besser als Nachsorge“ rundet die diplomierte Yoga-Lehrerin Doris Sacher das neue Angebot im Gesundheitszentrum Sonnenhang ab. In ihren Kursen inspiriert sie alle von jung bis alt mit der perfekten Mischung aus Kraftübungen und Entspannung, in einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu kommen. Weitere Informationen und das gesamte Kursangebot finden Sie unter www.yoga-freunde.at