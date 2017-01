“Nicht rauchen” ist wirkungsvolle Krebsvorsorge

29.01.2017, 13:09 Uhr



Risikofaktor: Lebensstil

„Krebs“ macht Angst und obwohl mehr Menschen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben, ist es wohl die meist gefürchteste Krankheit. Die Diagnose belastet nicht nur physisch, sondern auch psychisch. „Krebserkrankungen sind so unterschiedlich wie die Menschen, die davon betroffen sind“, sagt Oberärztin Chantal Galbavy vom LKH Freistadt. Dem folgen auch die Therapieansätze. „Ob jemand an Krebs erkrankt, nicht nur eine Frage der Gene – auch zufällige Zellveränderungen spielen eine Rolle, Umwelteinflüsse oder der Lebensstil“, erklärt die Internistin.Ein geschwächter Organismus hat nicht nur Bakterien und Viren, sondern auch Krebszellen weniger entgegenzusetzen. Galbavy: „Jeder kann damit selbst etwas beitragen: Nicht rauchen ist eine der wirkungsvollsten Krebsvorsorge. Das Risiko an Hautkrebs sinkt durch die Vermeidung von massiver Sonneneinstrahlung. Ein normales Körpergewicht und eine ausgeglichene Ernährung gehen eindeutig mit einem geringeren Darmkrebsrisiko einher. Ab dem 50. Lebensjahr wird eine Vorsorge-Koloskopie (Darmspiegelung) empfohlen. Wer zudem Dauerstress vermeidet, Alkohol nur in Maßen zu sich nimmt und sich ausreichend bewegt, senkt nicht nur sein Krebsrisiko, sondern trägt viel dazu bei gesund zu bleiben.“