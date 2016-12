Vitamine gegen den Kater

15.12.2016, 19:54 Uhr

Sarah Brandstetter, Diätologin aus Tragwein, hat einige Tipps parat, wie man einem Neujahrskater vorbeugen beziehungsweise was man im Nachhinein dagegen tun kann. "Ganz wichtig ist, immer wieder Wasser zu trinken und ein nähstoff- und vitaminreiches Frühstück zu sich zu nehmen."Am besten wäre natürlich, keinen oder nicht zu viel Alkohol zu konsumieren. Aber solche Vorsätze sind gerade zu Silvester besonders schwer umzusetzen. Falls es also doch feuchtfröhlicher zugehen sollte, nicht auf nüchternen Magen Alkohol trinken, sondern schon vor der Party eine Mahlzeit zu sich nehmen, da dadurch die Alkoholaufnahme ins Blut verlangsamt wird. "Im Laufe des Abends immer wieder ein Glas Wasser inzwischen trinken, am Besten zu jedem Glas Alkohol ein Glas Wasser dazu, da Alkohol stark entwässert und durch das Wasser einer Dehydration und den daraus entstehenden Kopfschmerzen vorgebeugt werden kann", so Sarah Brandstetter. "Vor dem zu-Bett-Gehen noch ein großes Glas Wasser oder auch verdünnten Fruchtsaft trinken, um den Wasserhaushalt aufzufüllen. Durch den Fruchtsaft können verlorengegangene Vitamine und Mineralstoffe wieder zugeführt werden."Mineralwasser mit Kohlensäure ist laut der Expertin aber nicht geeignet, da die Kohlensäure den Magen erst recht wieder reizt. Bei den Partys sollte man auch auf das das Rauchen verzichten, denn das kann zusätzliches Kopfschmerzen verursachen.Sarah Brandstetter weiter: "Am Morgen danach ist ein ausgiebiges Katerfrühstück wichtig, das besonders nährstoffreich sein sollte, um den Vitamin- und Mineralstoffhaushalt wieder auf Vordermann zu bringen. "Wer allerdings unter Übelkeit leidet, sollte zunächst auf feste Nahrung verzichten und eher auf magenschonende Getränke, wie milde Kräutertees oder stilles Wasser zurückgreifen. Besonders empfehlenswert ist auch die Bewegung an der frischen Luft, um schnell wieder fit zu werden!"