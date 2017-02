Gelungene Ballveranstaltung

15.02.2017, 18:03 Uhr

Genau deshalb ist es für die Tragweiner Bäuerinnen und Bauern eine Freude den alljährlichen Bauernball zu organisieren.Wenn man die vielen feschen Leute in Tracht sieht, ganz egal ob in Lederhose, Anzug, kurzem oder langem Dirndl, wissen die Organisatoren- die Mühe hat sich gelohnt!!Die Volkstanzgruppe holte sich zur Verstärkung, beim Auftanzen, einige Paare, die ihre Tanzkarriere als Volkstänzer schon ein paar Jahre beendet hatten, und so entstand eine völlig neue Gruppierung, deren Künste sie beim „Auftanzen“ vorzeigen durften. Es war von der lustigen Probenarbeit der „Junggebliebenen“ mit der Jugend zu hören!!! Angeblich gibt es davon eine Fortsetzung!!