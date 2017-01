Heraus aus der Einsamkeit

26.01.2017, 19:24 Uhr

„Es ist wirklich so erfreulich, dass sich die Treffen, die jedes Mal von 15 bis 20 Senioren besucht werden, über so lange Zeit gehalten und immer weiter entwickelt haben. Sie werden von rund 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen begleitet die für die Senioren auch außerhalb des Seniorentreffs zu kompetenten Ansprechpartnerinnen geworden sind. Das Angebot dieses Sozialdienstes hat einen unschätzbaren Wert erlangt,“ meint die Leiterin Altenfachbetreuerin Milli Barth, die diese Treffen auch penibel dokumentiert. Die Senioren werden aus ihrer Einsamkeit herausgeholt, bei Kaffee, Tee und Kuchen werden Alltagsthemen besprochen, es wird gespielt und gelacht. Jeden Nachmittag gibt es ein kleines Programm, einmal wird das Gedächtnis trainiert oder leichte Gymnastikübungen gemacht, ein andermal wird gebastelt, gelesen, alte Bräuche werden wieder aufgewärmt. Ab und zu werden auch Gäste eingeladen, die zu verschiedenen Themen etwas erzählen und einmal im Jahr gibt es einen Ausflug.Bei der Jubiläumsfeier überreichte Anita Wabro in Vertretung des Obmannes des Sozialmedizinischen Betreuungsringes (SMB) Gerhard Tröbinger an Milli Barth ein Geschenk und bedankte sich ganz herzlich für das langjährige soziale Engagement. Sie ist überzeugt davon wenn sie sagt: „Dieses Vorzeigeprojekt kann man anderen Gemeinden zur Nachahmung wärmstens empfehlen.“