Lange Nacht der HLW

12.01.2017, 18:56 Uhr

Schulfilme, Hausführungen sowie persönliche Gespräche werden diesen Abend dominieren. Interessierte sind also eingeladen, sich einen Abend lang mit eigenen Augen und Ohren ein Bild von der Qualität der Ausbildung an der HLW Freistadt zu machen.Die reibungsarm funktionierende Zusammenarbeit von geschickten Schüler/innen, die ihre Belastbarkeit immer wieder beim Erwerb von Zusatzqualifikationen unter Beweis stellen, mit engagierten Lehrer/innen, von denen etliche auch in der Lehreraus- bzw. -fortbildung, in der Wirtschaft, in der Medienbranche, im Hochschulbereich sowie als Schulbuchautoren tätig sind, zeigt sich schon während der Vorbereitung auf diesen Abend.Auch die moderne Ausstattung der Schule mit vernetzten PCs samt Internetzugang für alle in sechs Computersälen, mit Beamern in allen Klassen, mit digitalen Video- und Spiegelreflexkameras samt Webcams, mit leistungsstarken Schnittstellen, mit täglich zugänglicher und betreuter Bibliothek, mit drei Lehr- bzw. Betriebsküchen auf dem neuesten Stand, mit ergonomischen Arbeitsplätzen u. a. wäre eine eingehende Begutachtung wert. Und all das ist eingebettet in ein geschichtsträchtiges Haus, dessen Architektur und Atmosphäre Tradition und Moderne sinnvoll zu verbinden suchen.