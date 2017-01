Rodeln, Sackl rutschen sowie Holzbrettschifahren

29.01.2017, 16:50 Uhr

Bei strahlendem Winterwetter wurde der Hang bei Familie Windischhofer in Tragwein zu einer perfekten Piste präpariert, wo schließlich gemeinsam gerodelt wurde. Neben den üblichen Winterschlitten wurde auch mit strohgefüllten Plastiksäcken sowie mit Holzfassschiern gefahren. Der Spaß kam dadurch auf keinen Fall zu kurz.Um nach der Fahrt durch den Pulverschnee wieder zu Kräften zu kommen, konnte man sich mit heißem Punsch und Kuchen stärken. Wer vom Rodeln genug hatte, gönnte sich in der "Chill-out-area", ausgestattet mit Decken und großen Sitzsäcken, eine Verschnaufpause und genoss dabei die Sonnenstrahlen. Somit war an diesem Tag für jeden etwas dabei.