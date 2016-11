Sweet-Sixteen-Party am Sportunion-Ball in Lasberg

22.11.2016, 16:50 Uhr

St. Oswalder Fußballdamen als Dancing Queens in der Kernlandhalle

LASBERG, ST. OSWALD. Am 19. November fand der Ball der Sportunion Lasberg in der Mühlviertler Kernlandhalle statt. Aber bevor der Abend schön gekleidet am Sportlerball begann, feierten die Fußballgirls aus St. Oswald den 16. Geburtstag von Youngster Anna Winkler aus Lasberg. Bei Sektempfang und Lachsröllchen startete bei der Familie Winkler ein richtig lustiger Abend.Die Tanzveranstaltung in der Kernlandhalle war der Auftakt für das kommende Jubiläumsjahr "60 Jahre Sportunion Lasberg". Betrat man die Location, konnte man kaum glauben, welch elegantes Flair hingezaubert wurde. Gratulation an das Ballteam und seine Helfer unter der Leitung von Edith Maureder und Obmann Heinz Ladendorfer!

Nach dem Auftanzen und der Showeinlagen von "Spirits on Flames" (Tanzschule Reisenberger) sowie Stefan Haneder (Showbarkeeping) machte die Band "Grands Filous" mächtig Stimmung. Als Mitternachtseinlage rockte die ehemalige Musikband "X-Akt" die Besucher. Auf einer vollen Bühne wurde getanzt, bis die Highheels zum Wegwerfen waren :-)Ebenfalls ein Highlight, das viele Ballbesucher in Versuchung brachte, war die Fotobox von Romana Aglas. Die St. Oswalder Fußballmädels haben den Ball sehr genossen und freuen sich schon wieder, wenn es heißt: DER SPORT TANZT!