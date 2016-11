Tragweiner Advent

28.11.2016, 22:59 Uhr

Am Samstag gestalteten die Volksschulkinder eine adventliche Stunde in der Pfarrkirche und am Sonntag begeisterte Zauberer Magic Leo die Kinder mit seinen Zauberkünsten.Eine Attraktion vor der Pfarrkirche ist die lebensgroße Krippe, die vom Tragweiner Schnitzkünstler Rudolf Schinnerl in den letzten Jahren während der Adventmarktwochenenden gefertigt wurde. Musikalisch umrahmt wurde der Adventmarkt von den Jagdhornbläsern, der Knappenkapelle Kamig und erstmals von der Jugendgruppe "TEEN TONES" des Musikvereines.