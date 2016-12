17-jähriger Fahranfänger verursachte schweren Unfall

23.12.2016, 13:15 Uhr

Der 17-jährige Unfallverursacher erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass die Notärztin den Rettungshubschrauber Christophorus 10 anforderte. Als der Rettungshubschrauber am Einsatzort eintraf, war der Lenker bereits von den Feuerwehren Lasberg und Kefermarkt aus dem Wrack befreit worden. Er wurde in das Kepler Universitätsklinikum Neuromed Campus in Linz geflogen.Die Lenkerin des entgegenkommenden Jeep wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landes-Krankenhaus Freistadt gebracht. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Lasberg führte anschließend die Berge- und Reinigungsarbeiten durch. Während des gesamten Einsatzes wurde die Landesstraße von der Polizei total gesperrt.Alles Fotos: mariokienberger.at