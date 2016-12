Baby von Polizei aus Auto befreit

17.12.2016, 08:42 Uhr

Polizisten wurden zu Einbrechern, um ein eingesperrtes Kleinkind aus dem Wagen zu holen.

BAD ZELL. Eine junge Freistädterin musste am Freitag, 16. Dezember gegen 16 Uhr die Polizei via Notruf zu Hilfe holen. Die Mutter war in ihrem Pkw eingesperrt und der Schlüssel befand sich dummerweise im verschlossenen Auto. Das sechs Monate alte Kind befand sich angeschnallt auf einer Kindersitzschale auf dem Beifahrersiitz. Der Autoschlüssel lag auf dem Fahrersitz und als die Frau die Beifahrertüre schloss, verriegelte sich der Pkw von selbst. Die Mutter konnte nicht mehr zu ihrem Kind. Ein Zweitschlüssel konnte aus Zeitgründen nicht mehr besorgt werden. Der nächste Autofahrerclub befindet sich in Freistadt. Mit dem Einverständnis der Mutter schlugen die herbeigeeilten Polizisten die Fensterscheibe links hinten ein. Mutter und Kind waren wieder vereint und wohlauf. Die Polizisten der PI Bad Zell konnten so unter Beweis stellen, dass sie in Autos "einbrechen" können.